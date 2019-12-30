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Гудков пошутил, что стал лицом модного дома Gucci в России

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Шоумен является другом бренда, но не его официальным амбассадором.

Известный российский шоумен и телеведущий Александр Гудков пошутил над тем, что стал лицом итальянского модного дома Gucci в России. Об этом он признался в интервью изданию Glamour.

Представители Gucci отметили, что Гудков является другом бренда, но не его официальным амбассадором.

Гудков заявил, что стал представителем Gucci в России во время пресс-конференции фильма "Марафон желаний". Артист признался, что хотел объявить эту новость в "Вечернем Урганте", однако не выдержал и проговорился раньше времени. Он также рассказал, что побывал на Неделе моды в Милане и познакомился там с актером Джаредом Лето. Во время знакомства с голливудской звездой Гудков представился как "известный российский фрик".

Видео: YouTube / Чикен Карри, sden00, Nick Name, Анатолий Чебанов

Теги: gucci, александр гудков, неделя моды
Категории: Лента новостей,

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