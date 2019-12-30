В прокат вышла комедия о маникюрше из Воронежа

Главные роли в фильме исполнили Аглая Тарасова и Кирилл Нагиев.

В четверг, 23 января, состоялась премьера романтической комедии "Марафон желаний" с Аглаей Тарасовой и Кириллом Нагиевым в главных ролях. Съемками фильма и написанием музыки для него занималась Даша Чаруша.

В центре сюжета история маникюрши из Воронежа Марины. У нее есть семь желаний, в их числе иметь нижнее белье одного комплекта, увидеть мир и выйти замуж за любимого человека. Накануне свадьбы планы девушки рушатся, и чтобы вернуть любимого человека она летит в Ханты-Мансийск. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча с Александром вносят свои коррективы в дела девушки.

Кроме Аглаи Тарасовой и Кирилла Нагиева в комедии снялись Мария Миногарова и Александр Гудков. Продолжительность нового фильма составляет 95 минут. Посмотреть его могут все, кому исполнилось 16 лет.

Ранее мы писали, что "известный российский фрик" Александр Гудков стал лицом Gucci.

Видео: YouTube / Марафон Желаний Фильм