Шоумен Александр Гудков стал лицом Gucci

Недавно он посетил Неделю моды в Милане, где познакомился с Джаредом Лето.

Российский телеведущий, шоумен и капитан команды КВН "Федор Двинятин" Александр Гудков стал официальным лицом итальянского модного дома Gucci в России. Об этом рассказал сам артист на пресс-конференции, пишет Lenta.ru.

Гудков признался, что эту новость хотел рассказать на одном из выпусков программы "Вечерний Ургант", однако не удержался и проговорился раньше времени. Комик также рассказал о своей недавней поездке в Милан, где посетил Неделю моды и познакомился с актером и певцом Джаредом Лето.

"Сказал ему: Hello, Jared ("Привет, Джаред"). А он мне: Who are you? ("Ты кто такой?"), а я отвечаю: I"m a famous Russian freak ("Я известный российский фрик"). И мне за это ничего не было, просто невероятно!", - рассказал артист о знаменательной встрече.

На показе Gucci Гудков сидел в первом ряду рядом с мировыми знаменитостями. После он побывал за кулисами шоу, где сфотографировал бэкстейдж.

