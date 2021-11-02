Гудков опубликовал видеоролик на тему выноса Ленина из Мавзолея

Последние 30 лет не угасают споры – не пора ли прекратить осмотры мумии вождя и похоронить его на Волковском кладбище в Петербурге? Так Ленин завещал сам, согласно архивам.

Ровно 60 лет исполнилось 31 октября с того дня, когда Сталина вынесли из Мавзолея после развенчания культа личности. В январе 2022 года исполнится 98 лет со дня смерти основателя СССР Владимира Ульянова-Ленина.

Последние 30 лет не угасают споры – не пора ли прекратить осмотры мумии вождя и похоронить его на Волковском кладбище в Петербурге? Так Ленин завещал сам, согласно архивам.

Популярный ведущий Александр Гудков опубликовал четвертый ролик проекта "Невыносимое выносимо". Судя по видеоролику, юморист поддерживает идею того, чтобы Ленина наконец-то захоронили. По сюжету, в сумраке мавзолея Ленин, интересуется у охранника, какая вообще обстановка в мире и что случилось с товарищем Сталиным, который лежал вместе с ним?

Данный ролик стал четвертым в серии. Первый появился накануне 2021-го года, и там простая российская семья перед телевизором ждет боя курантов, а получает ленинское предсказание-наказ "расстреливать на месте". При обсуждении данных роликов в соцсетях становится понятно, что тех, кто хотел бы похоронить Ленина гораздо больше, чем тех, кто хочет оставить всё, как есть.

В прошлом году Варнава назвала Гудкова "отвратительным провокатором".

Видео: Youtube/Расстанный проезд 3