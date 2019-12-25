Варнава назвала Гудкова "отвратительным провокатором"

Артистка также добавила, что ее коллега обладает уникальной способностью делать все по-своему.

На онлайн-платформе PREMIER вышел третий выпуск фильма об отечественной музыке "Поток", главным героем которого стал Александр Гудков. В этом проекте приняли участие некоторые друзья и коллеги юмориста и продюсера. Они рассказали о творчестве Гудкова и отметили уникальность его таланта. Среди приглашенных гостей оказалась давняя подруга Александра Екатерина Варнава.

Звезда шоу Comedy Woman отметила, что знает Гудкова уже много лет, однако по-прежнему искренне восхищается им. Она назвала своего коллегу "отвратительным провокатором", который может "поднасрать". Но делает он все это "очень круто".

Также Варнава заявила, что Гудков обладает уникальной способностью делать все по-своему. Участвуя с ним в одном проекте, можно репетировать много раз, готовиться к съемкам, однако в итоге все будет не по сценарию.

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Фото: кадр из программы "Бой с Гёрлс" на телеканале "Пятница!"