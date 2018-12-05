Вышел фильм о российской музыке, посвященный Александру Гудкову

Сюжет рассказывает о творческом пути артиста – от КВН до сотрудничества с разными музыкантами и статуса главного продюсера российских поп-вирусов.

На стириминговом сервисе Premier вышел третий выпуск проекта об отечественной музыке "Поток". Главным героем на этот раз стал Александр Гудков.

Сюжет рассказывает о творческом пути артиста – от команды КВН "Федор Двинятин" до сотрудничества с различными музыкантами и статуса главного продюсера российских поп-вирусов.

Первый выпуск "Потока" вышел осенью 2019 года. Он был посвящен продюсеру "Грибов", "Нервов" и Quest Pistols Show Юрию Бардашу. Премьера второго выпуска состоялась на Premier в ноябре текущего года. Он рассказывал о музыканте Bahh Tee и его лейбле Zhara Music.

Создателями сериала "о людях, создающих актуальную музыку" стали музыкальный журналист Александр Горбачев и Павел Карыхалин из студии Stereotactic.

Ранее мы писали, что вышел третий сезон сериала "Внутри Лапенко".

Видео: YouTube / Ежедневный Premier