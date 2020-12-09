Вышел третий сезон сериала "Внутри Лапенко"

Премьера состоялась 7 декабря.

В сети появился третий сезон сериала "Внутри Лапенко". Премьера состоялась 7 декабря на официальном YouTube-канале актера и видеоблогера Антона Лапенко.

Третий сезон сериала вышел практически сразу после второго, что стало неожиданностью для фанатов. В настоящий момент первая серия третьего сезона "Внутри Лапенко" набрала более 1,6 млн просмотров.

Первый сезон "Внутри Лапенко" вышел в 2019 году и сразу же стал сенсацией. Первую серию посмотрели более 15 млн раз. Практически все роли в веб-сериале играет Антон Лапенко. На экране появляется советский инженер, ведущий программы о выживании "Сдохни или умри", два друга-рокера, отважный журналист, простой рабочий Игорь Натальевич Катамаранов, фешенебельный учитель английского Ричард Сапогов и другие персонажи.

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Видео: YouTube / Лапенко