Евгений Петросян рассказал о мести Первого канала после его ухода

В какой-то момент артиста начали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.

Юморист Евгений Петросян стал очередным гостем YouTube-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". Во время беседы с журналистом Петросян, в том числе, рассказал о мести Первого канала после его ухода на "Россию-1". Артист заявил, что в какой-то момент его начали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.

"У них была такая установка, извините, я об этом знаю. Их заставляли это делать", - отметил Петросян, добавив, что все это было местью.

Некоторое время передача "Кривое зеркало" выходила сразу на двух телеканалах. Это было сделано специально, чтобы "сгубить популярность, отвратить зрителя". Параллельно публиковались статьи, в которых звучал вопрос "Доколе можно эту мразь показывать".

Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта. "Кривое зеркало" хотели разобрать на части по разным программам, однако юморист не позволил этого сделать. Петросяна пытались вернуть обратно на Первый канал, но артист отказался.

Ранее актриса Мария Кравченко прокомментировала информацию о закрытии шоу Comedy Woman.

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ