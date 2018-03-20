Актриса Мария Кравченко прокомментировала информацию о закрытии шоу Comedy Woman

На данном этапе проект пока заморожен и, вероятно, уже не будет существовать в прежнем виде.

Гостем очередного выпуска программы "Эмпатия Манучи" на YouTube стала актриса Мария Кравченко. В беседе с ведущим Вячеславом Манучаровым она прокомментировала информацию о закрытии шоу Comedy Woman.

Кравченко рассказала, что в декабре прошлого года продюсер собрал всех участников проекта и сообщил, что Comedy Woman не может существовать в том формате, в котором оно подошло к последним съемкам. В настоящий момент проект заморожен. Не исключено, что шоу ждет ребрендинг.

Актриса призналась, что участницы Comedy Woman были подавлены после общения с продюсером. Кравченко даже расплакалась из-за неопределенности, у некоторых началась депрессия.

Ранее о закрытии шоу также сообщила другая участница Comedy Woman Надежда Ангарская. Причины, по которым было принято такое решение, ей не известны.

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ