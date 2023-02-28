Режиссер Бояков обвинил Урганта в антигосударственной позиции

Эдуард Бояков уверен, что шоумену не место в эфире Первого канала.

Бывший художественный руководитель МХАТ (Московского художественного академического театра имени М. Горького) Эдуард Бояков в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи" разоблачил шоумена и телеведущего Ивана Урганта, который уже год не появляется в эфире Первого канала со своим проектом "Вечерний Ургант". По словам гостя интервью, лично он редко комментирует политические события на геополитической арене, но конкретно в отношении этого коллеги он не может молчать. Он напомнил о том, что телеведущий выступает против политики, которую проводит государства. Сам Иван Ургант после начала специальной военной операции покинул страну и уехал на территорию Израиля.

Потому что он против государственной политики, он против государства. Эдуард Бояков, театральный режиссер

Эксперт добавил, что Первый канал является государственной медиаплощадкой. По мнению Боякова, в мире сейчас не зафиксировано ни одной страны, в которой можно было бы пойти против существующей властной системы. По мнению российского режиссера, Ивану Урганту не место на государственном телеканале.

Захарова ответила на цитату Пугачевой из Евангелия.

Фото и видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ