Захарова ответила на цитату Пугачевой из Евангелия

По ее словам, фраза получилась про ненависть и гордыню.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на цитату певицы Аллы Пугачевой из Евангелия. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Комментируя пост Пугачевой в соцсети с критикой в адрес тех, кто устроил "заказную травлю" ее семьи, дипломат отметила, что в середине фразы из Евангелия были вставлены "практически проклятия". Пугачева написала: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают, что они творят".

А здесь фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что покинувших Россию иноагентов "никто не выгонял".

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи