Захарова ответила на цитату Пугачевой из Евангелия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на цитату певицы Аллы Пугачевой из Евангелия. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
Комментируя пост Пугачевой в соцсети с критикой в адрес тех, кто устроил "заказную травлю" ее семьи, дипломат отметила, что в середине фразы из Евангелия были вставлены "практически проклятия". Пугачева написала: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают, что они творят".
А здесь фраза получилась про другое. Не про любовь, а про ненависть и гордыню.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ
Ранее Захарова заявила, что покинувших Россию иноагентов "никто не выгонял".
Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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