Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покинувших Россию иноагентов "никто не выгонял". Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".
По словам Захаровой, после начала спецоперации те, кого Минюст назвал иноагентами, "взяли чемоданы и отъехали". Дипломат отметила, что они могли это сделать "по месту своей настоящей прописки, работы или своего какого-то интереса".
Их же никто не выгонял. Их же никто не заставлял уезжать.
Мария Захарова, официальный представитель МИД
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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи
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