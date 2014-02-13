По ее словам, после начала спецоперации те, кого назвали иноагентами, "взяли чемоданы и отъехали".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что покинувших Россию иноагентов "никто не выгонял". Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

По словам Захаровой, после начала спецоперации те, кого Минюст назвал иноагентами, "взяли чемоданы и отъехали". Дипломат отметила, что они могли это сделать "по месту своей настоящей прописки, работы или своего какого-то интереса".

Их же никто не выгонял. Их же никто не заставлял уезжать. Мария Захарова, официальный представитель МИД

Ранее Захарова заявила, что РФ будет добиваться участия в расследовании терактов на "Северных потоках"

Видео: YouTube / Эмпатия Манучи