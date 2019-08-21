Захарова: РФ будет добиваться участия в расследовании терактов на "Северных потоках"

В МИД РФ призвали Швецию и Данию к сотрудничеству.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что Москва будет добиваться участия в международном расследовании терактов, которые произошли на "Северных потоках" в Балтийском море. Кремль и МИД рассчитывают на организацию открытого и всестороннего процесса по сотрудничеству в данном вопросе со Швецией и Данией. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Мы намерены продолжать добиваться... с участием представителей российских органов власти, публичного акционерного общества "Газпром". Только при выполнении этого условия его результаты могут претендовать на достоверность и объективность. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила прессе, что в Москве внимательно отслеживают ситуацию с расследованием датскими и шведскими правоохранительными органами взрывов на газопроводах. Мария Захарова напомнила, что местные власти упорствуют и не стремятся сотрудничать с Россией. Это происходит несмотря на официально направленные глава европейских правительств обращения со стороны Михаила Мишустина. В МИД РФ уверены в том, что Дания и Швеция на самом деле боятся подпустить Россию к тому, чем ЕС занималось все эти годы, а также к разгадке того, кто на самом деле стоит за манипуляциями на мировых энергетических рынках.

МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом.

Фото и видео: МИД России

