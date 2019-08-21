МИД России назвал попытку госпереворота в Германии ее внутренним делом

Мария Захарова считает это внутренним делом ФРГ.

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали попытку государственного переворота в Германии внутренним делом страны. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чиновница ответила на вопрос, который задала одна из корреспонденток.

Что касается оценки произошедшего в целом, то мы рассматриваем это как исключительно внутреннее дело ФРГ. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в среду 7 декабря по подозрению в участии в заговоре с целью насильственного захвата власти в ФРГ, а также в его поддержке задержаны 25 человек. Немецкие правоохранительные органы провели обыски в домах фигурантов расследования на территории федеральных земель Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, Гессен, Нижняя Саксония, Саксония, Тюрингия. Одно задержание произошло в Австрии в городе Китцбюэль, а также одно в Италии (Перуджа).

Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией.

Фото и видео: МИД России