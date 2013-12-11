Захарова отказалась комментировать слова Макрона о диалоге с Россией

В МИД РФ рассказали о том, что не знают, есть ли какие-то мысли президента Франции в "практической плоскости".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отказалась комментировать слова французского президента Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и обсуждении со страной гарантий по безопасности. В ходе регулярного брифинга в МИД РФ журналисты задали чиновнице соответствующий вопрос. Дипломат отметила, что ей уже надоело реагировать на слова, "которых много", а хочется уже начать оценивать действия со стороны Запада.

Вы знаете, честно говоря, надоело комментировать слова, хочется комментировать действия. Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что зачастую высказывания европейских и американских представителей настолько противоречат друг другу, что в России не видят смысла нет останавливаться на этих моментах. Мария Захарова добавила, что считает посыл Елисейского дворца прекрасным, но пока что Москва не знает, стоит ли за ним что-то в практической плоскости.

МИД РФ обвинил США в нагнетании международной напряженности.

Фото и видео: МИД России