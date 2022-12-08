МИД РФ обвинил США в нагнетании международной напряженности

Мария Захарова рассказала о неоколониальных попытках США по насаждению демократии в мире.

Российское внешнеполитическое ведомство обвинило американскую сторону в нагнетании международной напряженности. Соответствующее заявление сделала в ходе регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель МИД РФ. Чиновница полагает, что речь идет о попытках со стороны Запада разделить мир "на своих и чужих" на основе колониального принципа и технологиях.

Стоит ли говорить, что подобные саммиты нагнетают международную напряженность и фактически проводят новые разделительные линии, стигматизируют страны, навешивают какие-то дикие ярлыки... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что первый саммит за демократию был организован в США в 2021 году. Мария Захарова пояснила, что на самом деле речь идет об агрессивном навязывании Вашингтоном своих принципов неолиберальнывх ценностей. В МИД РФ уверены в том, что США подменяют настоящую демократию демократизмом, неограниченной властью политических элит в вопросе сохранения институтов.

Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины по "Галичине" (запрещенная в России нацистская и фашистская организация).

Фото и видео: МИД России