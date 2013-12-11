Захарова прокомментировала решение Верховного суда Украины по "Галичине"*

В МИД России рассказали о том, что Киев игнорирует решение Нюрнбергского трибунала.

Отказ Верховного суда Украины признать нацистской символику дивизии СС "Галичина" (запрещенная на территории РФ террористическая, нацистская организация) является еще одним шагом к возрождению фашизма. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Еще одним шагом к восстановлению фашизма стало недавнее постановление об отказе признать нацистской символику дивизии СС "Галичина". Это же игнорирование решений Нюрнбергского трибунала прямое. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили о том, что в немецком городе Нюрнберге были признаны преступными символы Третьего рейха и всей структуры СС. На Украине сейчас речь идет не о подражающей организации или использующей символику, а о конкретно дивизии фашистов. Напомним, что Верховный суд Украины в понедельник 5 декабря оставил в силе решение о непризнании в качестве нацистской символики дивизии СС "Галичина". Во времена Второй мировой войны фашисты сражались против СССР, а в 1943 году местные националисты сформировали данную дивизию, которая обвиняется в массовых убийствах и карательных операциях в стране. В России запрещена деятельность "Галичины", а также ее символика.

Захарова назвала, сколько США планируют подогревать украинский конфликт.