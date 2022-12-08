Захарова назвала, сколько США планируют подогревать украинский конфликт

В МИД РФ оценила документы Вашингтона по оказанию финансовой и военной помощи ВСУ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала, сколько власти США планируют подогревать украинский конфликт. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница пояснила, что американская деятельность по данному вопросу продлится как минимум до 2025 года. К такому выводу дипломаты пришли, основываясь на полученных документах, которые в Вашингтоне "ни от кого не скрывает".

Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 2025 года - это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат пояснила, что американская сторона на текущий момент продолжает смаковать детали коррупционного марафона "Белый дом - Киев - Белый дом". В частности, речь идет о стремлении лидера США Джо Байдена получить от Конгресса страны включения в государственный бюджет на следующий год дополнительной помощи украинским властям в размере 37 миллиардов долларов. Мария Захарова считает, что большая часть из этих средств пойдет ВСУ, а остальное останется во всемирных или европейских банках, коммерческих фондах.

Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине.

Фото и видео: МИД России