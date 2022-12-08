Захарова заявила о подготовке "дворцового переворота" на Украине

В МИД РФ рассказали о "буревестнике трагических потрясений" для Киева.

Появление заместителя американского государственного секретаря Виктории Нуланд в Киеве сейчас неслучайно, так как это может свидетельствовать о новом "дворцовом перевороте" или кадровой перестановке в стране. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве. Дипломат пояснила, что подобные инспекторские проверки уже никого не удивляют

Нормально: это как бы приехать проверить, как там - теплится ли еще огонек или еще подбросить дровишек. Ну, еще, конечно, видимо, тянет на место преступления. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова назвала Викторию Нуланд "буревестником трагических потрясений" для киевского режима.

Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал.

Фото и видео: МИД России