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Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал

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В МИД РФ рассказали о "признании" экс-канцлера ФРГ по отводу взглядов от реальной проблемы.

Признание бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeit о том, что минские соглашения были подписаны исключительно с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для международных судебных разбирательств в рамках трибунала. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. 

Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее на всякие лады. А вот это - конкретная заявка на трибунал.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила, что речь идет о свидетельстве  человека, который прямо заявил о деятельности ФРГ во внешней политике в 2014-2015 годах. Мария Захарова пояснила, что речь идет о том, что Берлин и запад предпринимали попытки отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем в регионе, а также потянуть время, занимаясь накачкой киевского режима вооружением и довести ситуацию к большому противостоянию.

Захарова прокомментировала проработку Евросоюзом нового пакета санкций.

Фото и видео: МИД России

 

Теги: ангела меркель, германия, мария захарова, мид, трибунал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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