Захарова назвала признание Меркель о минских соглашениях конкретной заявкой на трибунал

В МИД РФ рассказали о "признании" экс-канцлера ФРГ по отводу взглядов от реальной проблемы.

Признание бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель в интервью газете Die Zeit о том, что минские соглашения были подписаны исключительно с целью дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией, вполне могут быть использованы для международных судебных разбирательств в рамках трибунала. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сейчас много говорят о правовых оценках того, что творится вокруг Украины, неких трибуналах и так далее на всякие лады. А вот это - конкретная заявка на трибунал. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат напомнила, что речь идет о свидетельстве человека, который прямо заявил о деятельности ФРГ во внешней политике в 2014-2015 годах. Мария Захарова пояснила, что речь идет о том, что Берлин и запад предпринимали попытки отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем в регионе, а также потянуть время, занимаясь накачкой киевского режима вооружением и довести ситуацию к большому противостоянию.

Захарова прокомментировала проработку Евросоюзом нового пакета санкций.

Фото и видео: МИД России