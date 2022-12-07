По словам дипломата, Россия научилась жить и живет в условиях санкций на протяжении многих лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала проработку Евросоюзом нового пакета санкций. Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

В понедельник, 5 декабря, издание Politico сообщило о планах Еврокомиссии и стран ЕС обсудить подготовку девятого пакета антироссийских санкций. Новые ограничения могут затронуть области технологий, медиа и финансов. По словам Захаровой, Россия научилась жить и живет в условиях санкций на протяжении многих лет.

Вы прекрасно знаете, что на любые санкции дается соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik