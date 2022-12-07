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Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе

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По ее словам, люди теряют свой человеческий облик.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о сносе мемориала в Вильнюсе. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Во вторник, 6 декабря, на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе начался демонтаж шести стел мемориала советским воинам. Ранее комитет по правам человека ООН предупредил литовские власти о намерениях взять памятники советским военнослужащим под свою временную защиту.

Им не то, что ООН не нужна, им уже и совесть мешает. Вот, в чем проблема. Это не вопрос политических установок. Это вопрос того, что люди теряют свой человеческий облик.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: вильнюс, мария захарова, мид россии, снос памятников
Категории: Лента новостей, Новости России,

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