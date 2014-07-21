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Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила президента Украины Владимира Зеленского и его офис посетить Крым. Об этом она заявила на брифинге.

Комментируя высказывания советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка, который обещал дать через полгода интервью украинским СМИ в Ялте, дипломат предложила "не откладывать" этот процесс. Она также отметила, что Зеленский и Подоляк могут взять с собой украинских журналистов.

Я вот могу точно сказать главе офиса Зеленского, что он успеет дать интервью в Ялте, если приедет. Группу побольше журналистов возьмите украинских, чтобы все всё видели и приезжайте. А какие проблемы? Если так хочется, не надо себя сдерживать.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир зеленский, крым, мария захарова, мид россии, президент украины, приглашение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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