МИД назвал идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом

Дипломат отметила, что это является не потолком, а дном.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала идею Запада о потолке цен на энергоносители опасным прецедентом. Об этом она заявил на брифинге.

Дипломат отметила, что это является не потолком, а дном. Она также считает введение потолка цен на нефть из России "антирыночной мерой", которая нарушает цепочки поставок и может осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.

Ценовой диктат, формирование некого картеля покупателей создает крайне опасный прецедент для международной торговли, которая пока еще осуществляется на рыночных принципах. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что силовые планы на Крым подтверждают угрозу от Киева

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