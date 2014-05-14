В МИД РФ оценили слова Михаила Забродского для издания The Economist.

Планы украинских властей по возвращению Крыма силовым путем подтверждают наличие угроз от киевского режима. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница отметила, что в интервью иностранным журналистам из издания The Economist заместитель главы профильного комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Михаил Забродский упоминал, что ВСУ планировали операцию по захвату территории полуострова к 2023 году.

Вместе с тем, откровения Забродского наряду с найденными в ходе СВО трофейными документами убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По мнению дипломата из России, эти сведения лишний раз подтверждают наличие реальных угроз для государственной безопасности, а также всего региона в целом. Мария Захарова пояснила, что таким образом подтверждается оправданность тех действий, которые предпринимались для защиты граждан, которые проживали в Крыму.

Захарова: главы МИД НАТО подтвердили отсутствие интереса к урегулированию на Украине.

Фото и видео: МИД России