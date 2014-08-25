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Захарова: главы МИД НАТО подтвердили отсутствие интереса к урегулированию на Украине

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В МИД РФ оценили встречу министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что главы министерств по иностранным делам стран-членов НАТО на встрече в Бухаресте 29 и 30 ноября 2022 года лишь подтвердили отсутствие интереса у них к мирному, политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на брифинге в Москве. Чиновница оценила формулировки, которые содержатся в тексте постановления Североатлантического военного альянса по итогам мероприятий.

Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: для обсуждения ДНСВ должны быть соответствующие условия.

Фото и видео: МИД России

Теги: бухарест, мария захарова, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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