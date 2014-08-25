Захарова: главы МИД НАТО подтвердили отсутствие интереса к урегулированию на Украине

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что главы министерств по иностранным делам стран-членов НАТО на встрече в Бухаресте 29 и 30 ноября 2022 года лишь подтвердили отсутствие интереса у них к мирному, политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на брифинге в Москве. Чиновница оценила формулировки, которые содержатся в тексте постановления Североатлантического военного альянса по итогам мероприятий.
Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: для обсуждения ДНСВ должны быть соответствующие условия.
Фото и видео: МИД России
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