Захарова: главы МИД НАТО подтвердили отсутствие интереса к урегулированию на Украине

В МИД РФ оценили встречу министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что главы министерств по иностранным делам стран-членов НАТО на встрече в Бухаресте 29 и 30 ноября 2022 года лишь подтвердили отсутствие интереса у них к мирному, политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на брифинге в Москве. Чиновница оценила формулировки, которые содержатся в тексте постановления Североатлантического военного альянса по итогам мероприятий.

Страны НАТО пытаются обвинить российскую сторону в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: для обсуждения ДНСВ должны быть соответствующие условия.

Фото и видео: МИД России