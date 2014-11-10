Захарова: для обсуждения ДНСВ должны быть соответствующие условия

Дипломат отметила, что это не переговорный процесс, а вопросы безопасности и обоюдных гарантий.

Для обсуждения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны быть соответствующие условия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что это не переговорный процесс, а вопросы безопасности и обоюдных гарантий. Захарова добавила, что США продолжит поставки вооружения в регион конфликта, и по этой причине с Вашингтоном невозможно обсуждать подобные вопросы. По ее словам, нынешний конфликт разожгли до большего уровня конфликта, последствия которого коснулись каждого уголка планеты.

Сегодня реальность такова, что она не позволяет садиться за стол переговоров по вопросам безопасности с теми, кто эту безопасность разрушает. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

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Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik