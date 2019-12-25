Петербургский завод Hyundai выпустил 1700 автомобилей новой марки Votour

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге собрали первую партию Votour.

Завод АГР в Санкт-Петербурге в октябре 2026 года произвел 1700 автомобилей новой марки Votour. Об этом сообщил руководитель стратегических проектов агентства "Автостат" Дмитрий Ярыгин в своем Telegram-канале.

Первой моделью бренда стал кроссовер Votour V5, который имеет сходство с Jetour Dashing. По словам Ярыгина, готовые автомобили уже начали вывозить с производственной площадки.

Первыми дилерам направили машины с белым и серым кузовом. Производство Votour организовано на бывшем заводе Hyundai в петербургском районе Каменка.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

Фото: Magnific