В Петербурге ограничат скорость роботов-доставщиков

Сейчас в городе эксплуатируется свыше 300 роботов.

Северная столица присоединяется к эксперименту по регулированию работы роботов‑доставщиков. Город станет одним из 34 регионов России, где для автономных устройств установят специальный правовой режим, сообщило "КП‑Петербург".

Инициативу поддержали в Комитете по транспорту, а профильная комиссия Законодательного собрания дала ей одобрение. В ходе эксперимента будут детально зафиксированы правила использования роверов и проработаны порядок привлечения к ответственности при возникновении инцидентов. Операторы роботов должны застраховать свою ответственность на 500 тыс. рублей. В случае, если нанесённый ущерб окажется больше этой суммы, вопрос о компенсации будут решать через суд.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Александра Бахмутская рассказала, что в проекте примут участие три службы доставки, которые применяют роботизированные платформы. Для устройств прописали жесткие скоростные ограничения: в пешеходных, жилых зонах и на тротуарах роверы смогут двигаться не быстрее 10 км/ч. При подъезде к пешеходным переходам роботы обязаны сбрасывать скорость. На велодорожках допустима более высокая скорость — до 25 км/ч.

Ранее мы сообщали, что роботы-доставщики работают в семи районах Санкт-Петербурга. Почти за год ни одного ДТП с их участием в городе не зафиксировали.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга