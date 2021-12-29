Доставлять еду жителям Мурино будут роботы-доставщики "Яндекса"

Если же робот не сможет доставить заказ по какой-то причине, то за него это сделает курьер.

Уже с 18 января жителям Мурино будут доставлять еду роботы-курьеры "Яндекса". Об этом "Невским Новостям" рассказали в PR-отделе беспилотных технологий компании.

Еще летом в Мурино заметили робота-доставщика еды. Однако проект решили доработать, чтобы робот смог работать в зимнее время года. Шестиколесным роботам с яркими сигнальными маячками усилили подвеску и колеса, тем самым повысив проходимость роверов. "Возможность воспользоваться этой услугой для каждого конкретного адреса можно будет уточнить в приложении Яндекс Go".

Как рассказали представители компании, и робот, и заказ надежно защищены от недоброжелателей. Утащить робота будет не так просто, поскольку он весит 10 килограммов. Открыть крышку ровера будет тоже не так просто, это под силу только пользователю, сделавшему заказ. Если же робот не сможет доставить заказ по какой-то причине, то за него это сделает курьер.

Ранее мы писали, что на Купчинской улице у доставщика пиццы украли велосипед, когда тот относил заказ клиенту.

Фото: yandex.ru/blog