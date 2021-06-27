Появилось видео робота-доставщика еды в Мурино

Робот не издает никаких звуков. Неподалеку от него был мужчина с планшетом, который, возможно, им и управлял.

В воскресенье, 27 июня, в Мурино заметили робота-доставщика еды.

На кадрах видео можно наблюдать, как небольшая полностью закрытая машина разъезжает по улицам. В отличие от доставщиков-людей робот не желтого цвета, а белого. У него 6 небольших колесов, а сверху белый флажок. Каждый робот-доставщик имеет свой номер на корпусе.

Как рассказал корреспондент Piter.tv, робот не издает никаких звуков. Неподалеку от него был мужчина с планшетом, который, возможно, им и управлял.

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Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

