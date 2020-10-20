"Столкновение Яндексов": курьер на самокате протаранил каршеринг

Доставщик еды сильно пострадал. Его забрали в реанимацию Елизаветинской больницы.

В ночь на 27 июня в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием доставщика еды и каршеринговой машины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около двух часов ночи на Большом проспекте П.С. курьер "Яндекс.Еды" на большой скорости влетел в Audi, которая ехала на зеленый сигнал светофора по улице Ленина. От удара курьер получил резаные раны шеи, открытый перелом руки и черено-мозговую травму. Молодого человека госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Сейчас он находится в реанимации.

Водитель каршеринга не пострадал. Вместе с пассажирами он отправился в участок ГИБДД. Проводится проверка. Выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Энгельса велосипедист умер под колесами автомобиля. Пострадавший скончался на месте до прибытия кареты скорой помощи.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv