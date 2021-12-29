На Купчинской улице у доставщика пиццы украли велосипед, когда тот относил заказ клиенту

В операции участвовали. Один из них находился в машине. Второй уселся на велосипед и уехал.

Во Фрунзенском районе Петербурга курьер лишился транспорта, припарковав его у дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях сегодня, 15 января.

Молодой человек припарковал двухколесный транспорт и пошел отдавать заказчику пиццу. Камера, установленная у подъезда, засняла момент кражи. Двое неизвестных моментально схватили велосипед и умчались на нем в неизвестном направлении.

Подробности случившегося уточняются. Известно, что инцидент произошел на Купчинской улице у дома № 33.

Ранее на Piter.tv сообщили, что двое петербуржцев отправились в колонию после избиения трансгендера.

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