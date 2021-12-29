Двое петербуржцев отправились в колонию после избиения трансгендера

Мужчины перед уходом сломали замок двери в ванную комнату и оставили там потерпевшего, чтобы он не смог их преследовать.

В пятницу, 14 января, суд Петербурга огласил приговор в отношении Исрамшоха Шарифова и Орзу Собирова. Их признали виновными в избиении трансгендера. Об этом сообщили в объединённая пресс-служба судов города.

По данным пресс-службы, 28 февраля прошлого года подсудимые в социальных сетях познакомились с девушкой Миланой. Позже она пригласила их к себе в квартиру на Арцеуловской аллее. Петербуржцы приехали на встречу, где их встретил мужчина в женской одежде и объяснил, что он трансгендер. После этого мужчины несколько раз ударили Милану.

Кроме этого, подсудимые украли у потерпевшего 2,5 тыс. рублей, которые якобы он предлагал за интимные услуги, и ноутбук, где были интимные фотографии потерпевшего с другими людьми и фотография одного из подсудимых. Мужчины перед уходом сломали замок двери в ванную комнату и оставили там пострадавшего, чтобы он не смог их преследовать. Ноутбук они отдали знакомому.

В результате суд признал петербуржцев виновными и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшего в счёт компенсации морального вреда 50 тыс. рублей.

Ранее петербуржец отсудил у ЖКС 400 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохой уборки снега. Представитель ответчика возражал, так как, по его мнению, мужчина не доказал, что машина пострадала из-за действий ЖКС.

Фото: Piter.tv

