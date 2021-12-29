Петербуржец отсудил у ЖКС 400 тысяч рублей за поврежденную машину из-за плохой уборки снега

Представитель ответчика возражал, так как, по его мнению, мужчина не доказал, что машина пострадала из-за действий ЖКС.

Петербуржец взыскал с ЖКС №2 Центрального района ущерб за повреждение его машины из-за плохой уборки кровли. Об этом 14 января сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел 25 февраля 2021 года. Как видно на кадрах, на несколько машин упал снег и наледь. Мужчина рассказал, что после этого заметил на "Ауди" повреждения. Представитель ответчика отметила, что у истца нет доказательств, что машина была повреждена именно из-за ЖКС и просила не удовлетворять требований.



Мужчина предоставил заключение экспертизы, в соответствии с которым рыночная стоимость восстановительного ремонта составляет 397 298 руб. Ответчик на это ничего не предоставил в ответ.

Суд взыскал с Жилкомсервиса в общей сложности 408 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV узнал о том, что на трех человек в Петербурге упала наледь с крыши за сутки.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга