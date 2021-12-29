На трех человек в Петербурге упала наледь с крыши

Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу.

Накануне днем в больницу обратилась 20-летняя петербурженка и сообщила, что на нее упала наледь с крыши дома №26 на улице Жуковского. Врачи диагностировали сотрясение мозга, ушиб шейного позвоночника. Пострадавшую госпитализировали. Об этом стало известно Piter.tv.

Также закрыто черепно-мозговую травму и сотрясение мозга получила 32-летняя девушка: с крыши дома №16 на Тверской улице упала льдина на голову. Пострадавшую в удовлетворительном состоянии поместили в неврологическое отделение.

Помимо этого в детскую больницу №19 имени Раухфуса обратилась 10-летняя девочка в сопровождении родителей. У дома №48 по улице Ткачей ей на голову упала наледь. Девочку в удовлетворительном состоянии с ушибом мягких тканей головы отпустили домой.

В четверг в Петербурге после падения на льду госпитализировали как минимум 7 человек/

Фото: Piter.tv