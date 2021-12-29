В четверг в Петербурге после падения на льду госпитализировали как минимум 7 человек

Из-за резкого перепада температур на улицах образовалась гололедица.

Piter.TV узнал о случаях падения на льду за последние сутки. Тех, что привели к госпитализации, было как минимум 7. Среди пострадавших в основном пожилые люди.

Случаи произошли на улице Турку, Гражданском проспекте, улице Шелгунова, Кронверкском проспекте, 1-м Рабфаковском переулке, Индустриальном проспекте, Финляндской улице в Колпино. Так, например, жительница Гражданского проспекта выходила из магазина "Оптика" и поскользнулась. У нее диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек правой голени, вывих стопы. 79-летняя женщина упала у дома №10 на улице Шелгунова и повредила плечевую кость. Еще одна петербурженка не смогла удержать равновесие у дома №22 по Финляндской улице в Колпино. В удовлетворительном состоянии 44-летнюю женщину отпустили домой.

Напомним, в ночь с 12 на 13 января произошел резкий перепад температур, снег начал таять.

В случае падения необходимо вызвать "скорую помощь". Медики зафиксируют время и места падения. Потом эту информацию можно будет предоставить в суд для получения компенсации вреда. В период новогодних праздников из-за падений на улицах госпитализировали в среднем по 20 человек в день.

Фото: ВКонтакте / Руслан Кущенко / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб