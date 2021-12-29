В Петербурге ежедневно госпитализируют по 20 человек из-за падений на улицах

Количество подобных случаев по сравнению с предыдущими годами сократилось.

В период новогодних праздников ежедневно в среднем госпитализируют по 20 человек после падения на лед. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Чиновник отметил, что в этом году отмечается снижение травматичных случаев. В прошлом году их было в среднем по 36-38.

Отметим, что некоторые петербуржцы обращаются в суд после подобных случаев. Так, например, 78-летняя женщина в ноябре 2021 года добилась от организации компенсации в виде 75 тысяч рублей. Она поскользнулась на территории, которая не была качественно убрана арендатором. В случае падения нельзя покидать место происшествия. Нужно дождаться "скорую помощь", которая зафиксирует место и время случившегося.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте.

Фото: Piter.TV