Петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте

В результате инцидента у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 10 января в отдел полиции поступила телефонограмма из травмпункта поликлиники №38. Выяснилось, что в центре Петербурга на голову петербурженки упал кусок льда.

В травмпункт обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что вечером 9 января с крыши дома №26 по Литейному проспекту на голову упал кусок льда.

В результате инцидента у петербурженки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, девушку отпустили домой.

Ранее Piter.TV подготовил карту домов Петербурга, с которых падали ледяные глыбы в декабре.

Фото: pexels.com