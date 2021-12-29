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Петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте
Сегодня, 10:36
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Петербурженка получила сотрясение мозга после падения глыбы льда на Литейном проспекте

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В результате инцидента у девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как стало известно Piter.TV, в ночь на 10 января в отдел полиции поступила телефонограмма из травмпункта поликлиники №38. Выяснилось, что в центре Петербурга на голову петербурженки упал кусок льда. 

В травмпункт обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что вечером 9 января с крыши дома №26 по Литейному проспекту на голову упал кусок льда. 

В результате инцидента у петербурженки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, девушку отпустили домой. 

Ранее Piter.TV подготовил карту домов Петербурга, с которых падали ледяные глыбы в декабре.

Фото: pexels.com

Теги: глыба льда, литейный проспект, сотрясение мозга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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