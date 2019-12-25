"Береги голову!": карта домов Петербурга, с которых падали ледяные глыбы в декабре

Piter.TV выяснил, в каких районах крыши очищали хуже всего и к каким последствиям это успело привести.

Декабрь в Петербурге продолжает удивлять морозами и обильными снегопадами. Холодная погода доставила городу немало проблем: прорывающиеся трубы, грязные кучи неубранного снега и лед с лужами в дни потепления – все это осложнило передвижение как пешеходам, так и автомобилистам. Еще одним слабым местом Петербурга оказались плохо очищенные крыши и, как следствие, обилие опасных сосулек над головами прохожих и сходы ледяных и снежных глыб.

Piter.TV посчитал, сколько обрушений льда с крыши успело произойти в этом декабре и кто пострадал от плохой уборки кровель. Для удобства мы разделили карту с адресами падения глыб на районы и анализировали период с 13 по 16 декабря – в эти дни в город после крепких морозов пришла нежданная оттепель, и массивы снега и льда начали сами покидать крыши домов.

Центральный район города стал лидером рейтинга неубранных крыш: за несколько дней здесь 12 раз падали глыбы с кровель. Первые два инцидента произошли 13 декабря: на 3-й Советской, 21/4 мужчине рассекло голову куском льда, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Проходящая у дома №69 по Невскому проспекту женщина получила ушиб от упавшей на голову сосульки. Еще два случая зафиксировали 14 декабря, в этот день повреждения получили уже автомобили – на Кирочной улице, 49, и на Пушкинской, 11. Транспортные средства остались без лобовых стекол и получили вмятины на корпусе.

15 декабря упавшие сосульки задели людей: на улице Рубинштейна от глыбы пострадала женщина, а на улице Маяковского у дома №45 – девочка-подросток. Школьница получила легкую травму и была отпущена домой.

16 декабря стало самым "урожайным" днем на падение льда. Сосульки с крыши дома №22 по улице Правды за ночь успели помять сразу пять припаркованных рядом автомобилей, глыбы с дома №4 по Моисеенко и дома №4 по проспекту Чернышевского разбили стекла двум легковушкам, а на Фурштатской, 40 ледяная масса лишила иномарку сразу лобового и заднего стекол. Еще два схода подмороженного снега с крыш произошло в Басковом переулке, 16, и на улице Чайковского, 40, где куски льда обрушили на землю еще и фрагменты металлической водосточной трубы. К счастью, в этих случаях глыбы не задели ни людей, ни машины.

В соседствующем с Центральным Адмиралтейском районе насчитали только два случая, но один из них оказался самым громким за весь декабрь – 13 декабря глыба льда обрушилась на молодую женщину, которая шла с подругой по набережной Мойки. Петербурженка получила столь тяжкие травмы, что до сих пор находится в коме.

Едва не пострадали от схода крупной снежной массы мама с ребенком: несчастье чуть не произошло на Никольской площади, 4. Снег упал на землю прямо за спинами горожан.

Неприятно отличился и Петроградский район, где за несколько дней произошло четыре обрушения снега и льда с кровель. В трех случаях пострадали люди: 13 декабря на Большом проспекте П.С ребенку рассекло руку сосулькой, 15 декабря на Большой Зелениной улице снег сошел на голову девочке-подростку, в тот же день на Большом проспекте пострадал от глыбы льда мужчина. Также 14 декабря Петроградская набережная стала "минным" полем, где только по счастью никто не получил льдиной по голове – крупные куски льда на своем пути замечали местные жители. К слову, опасную зону не огораживали.

Сильно не повезло в дни внезапной оттепели автомобилям Московского района: 13 декабря глыба льда упала на машину с ребенком в салоне. Мальчик чудом не пострадал. 14 декабря крупная льдина разбила автомобиль на Смоленской улице, а 16 декабря – сразу две машины на Киевской улице.

В Невском районе "под раздачу" попали местная жительница и иномарка. Женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после того, как на нее упал кусок льда с крыши дома №25 по проспекту Елизарова, 25. Это произошло 16 декабря. В тот же день сильно досталось автомобилю, припаркованному у дома №15 по улице Латышских Стрелков: крупная глыба проломила лобовое стекло на пассажирском месте. Если бы в машине сидел человек, без серьезных травм бы не обошлось.

Еще один ледяной сход заметили 15 декабря у дома 81/1 по улице Бабушкина: удачливые местные жители не попали под куски льда прямо у парадной, хотя такой риск был. Кроме того, жильцы жаловались на гирлянду сосулек над дверью парадной.

По одному неприятному случаю падения глыб за четыре дня зафиксировали в четырех других районах Петербурга и в соседнем Мурино. 13 декабря льдиной по голове получила жительница Выборгского района: холодный "сюрприз" прилетел с крыши торгового центра "Озерки" на проспекте Энгельса. 14 декабря сосулька смяла крышу припаркованного на Воронцовском бульваре автомобиля, а 16 декабря повредила сразу три машины – на шоссе Революции, 52 в Красногвардейском районе, на Большом проспекте Васильевского острова, 76Б, в Фуражном переулке, 4 в Пушкинском районе. Владельцам автомобилей явно пришлось раскошелиться на ремонт пробитых лобовых стекол и отлетевших боковых зеркал.

Итого, за четыре дня в подтаявшем Петербурге насчитали 29 серьезных сходов льда и снега с крыш по разным адресам, повреждения получили 22 автомобиля, пострадали 10 человек. Вероятно, что небольших обрушений снежных масс было еще больше.

Пока управляющие компании, ТСЖ и ЖСК получают штрафы от Госжилинспекции за плохую уборку дворов и крыш, власти объясняют проблемы нехваткой персонала. Глава Жилищного комитета Олег Зотов заявил, что в такие погодные периоды городу нужны 19 тысяч дворников и кровельщиков, однако по факту с сосульками и сугробами борются только 7 тысяч работников.

Также предлагаем посмотреть карту падения лепнин, которую Piter.TV составлял весной. В ней мы собрали все адреса, по которым обрушались куски архитектурных элементов за последние пять лет.

Коллаж, инфографика: Евгений Рыбкин для Piter.TV