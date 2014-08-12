Глава Жилищного комитета заявил о нехватке дворников и кровельщиков в Петербурге

В городе в 2,5 раза меньше кровельщиков и дворников, чем необходимо для качественной уборки.

Городу нужно больше работников ручного труда, чтобы качественно убирать снег и наледь. Об этом на заседании в ЗакСе 24 декабря сказал глава Жилищного комитета Олег Зотов.

В пятницу заседание проводит комиссия по городскому хозяйству и градостроительству. Зотов отметил, что для того, чтобы справиться с последствиями снегопадов Петербургу нужны 19 тысяч дворников и кровельщиков, при этом сейчас задействованы только 7 тысяч. Часть из них (4 тыс.) работают от подрядных организаций.

При этом привлечение дополнительных сил ударит по кошельку граждан. Тогда квартплата составит условно не 5 тысяч, а 15 тыс.

Каждый раз снегопады приводят к дорожному коллапсу в городе. Накануне в Петербурге вновь выпал сильный снег, пробки составили 9-10 баллов.

Фото: Piter.TV