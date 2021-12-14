Появилось видео падения сосульки на девушку в Петербурге

Дополнительной информации о здоровье девушки пока нет. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Piter.tv получил запись с видеокамеры, запечатлевшей момент падения сосульки на голову петербурженки на набережной реки Мойки.

Девушка шла в сопровождении человека, которого упавшая сосулька не задела. Пострадавшая сразу же упала. По нашим сведениям, горожанку доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа.

Сейчас 33-летняя петербурженка в коме. Дополнительной информации о ее состоянии пока нет.

Видео: Piter.tv