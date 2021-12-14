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Появилось видео падения сосульки на девушку в Петербурге

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Дополнительной информации о здоровье девушки пока нет. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Piter.tv получил запись с видеокамеры, запечатлевшей момент падения сосульки на голову петербурженки на набережной реки Мойки.

Девушка шла в сопровождении человека, которого упавшая сосулька не задела. Пострадавшая сразу же упала. По нашим сведениям, горожанку доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа. 

Сейчас 33-летняя петербурженка в коме. Дополнительной информации о ее состоянии пока нет.

Видео: Piter.tv

Теги: петербург, упала сосулька
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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