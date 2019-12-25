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Из-за упавшей сосульки на набережной реки Мойки петербурженка впала в кому
Сегодня, 9:54
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Из-за упавшей сосульки на набережной реки Мойки петербурженка впала в кому

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Девушку в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Накануне днем, 13 декабря, через службу 112 в ГУ МВД поступило сообщение, что у дома №73 по набережной реки Мойки лежит человек.

Как стало известно Piter.tv, на земле с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа лежала 33-летняя петербурженка. Ее в тяжелом состоянии и коме госпитализировали в Мариинскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, сосулька упала на девушку, упала сосулька
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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