Из-за упавшей сосульки на набережной реки Мойки петербурженка впала в кому

Девушку в тяжелом состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Накануне днем, 13 декабря, через службу 112 в ГУ МВД поступило сообщение, что у дома №73 по набережной реки Мойки лежит человек.

Как стало известно Piter.tv, на земле с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа лежала 33-летняя петербурженка. Ее в тяжелом состоянии и коме госпитализировали в Мариинскую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Фото: Piter.tv