В Петербург вместе с циклоном пришла оттепель

Сегодня пройдет мокрый снег, а температура воздуха составит -1…+1 градус.

В понедельник, 13 декабря, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием циклона. Его стараниями в городе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет снег, переходящий в мокрый снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -4…+1. Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее в Московском парке Победы петербуржцы заметили "моржей".

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