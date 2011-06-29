"Это прорыв!": сколько коммунальных разливов насчитали в Петербурге в декабре

Piter.TV составил карту прорывов и выяснил, какой район стал лидером рейтинга городских потопов.

Декабрь запомнился петербуржцам не только необычайно крепким морозом, которого город не видел больше 120 лет, но и регулярными прорывами труб. Затопленные проезжие части, автомобили, к которым не получается подобраться, густой пар на всю улицу – такую картину порядка 20 раз за полмесяца успели увидеть жители разных районов Петербурга. Cерия инфраструктурных ЧП срезонировала с заявлениями Смольного о курсе на системный ремонт городских теплосетей.

Piter.TV понаблюдал, на каких улицах прорывало трубы в первый месяц зимы, и какой район оказался лидером рейтинга коммунальных аварий.

Череда прорывов стартовала еще в конце ноября: на Бестужевской улице образовалось озеро холодной воды. Местные жители возмущались в соцсетях тем, что наблюдали растущее озеро несколько дней, а специалисты-аварийщики все не приезжали.

1 декабря "марафон" протекающих труб открылся со всей силой: вода успела превратить в венецианский канал Коломяжский проспект, затопила Тепловозную улицу у метро "Рыбацкое", подтопила участки Октябрьской набережной и улицы Достоевского. 2 декабря, пока специалисты чинили протечки, картина дополнилась разливом на улице Комиссара Смирнова – дорогу так окутало горячим паром, что участок пришлось огораживать от автомобилей.

Еще три прорыва труб с горячей водой горожане насчитали 3 декабря: пар заметили на набережной реки Фонтанки у Горсткина моста, на улице Кораблестроителей и проспекте Ветеранов. "Урожайным" на прорывы было и 4 декабря. В этот день фонтаны горячей воды дважды образовывались на улице Маршала Захарова (один раз – у дома №50, второй – у пересечения с проспектом Кузнецова), а из-за сильного прорыва трубы с холодной водой на Кржижановского перекрывали улицу. Еще один разлив случился на Замшиной улице, 68, но виной тому стал автомобиль – машина врезалась в трубопровод. 5 декабря под горячей водой оказался двор одного из домов по проспекту Кузнецова – автомобилистам пришлось отгонять машины с затопленного места.

Спустя день перерыва "марафон" подтоплений по Петербургу начал только набирать обороты. 7 декабря озера воды увидели у метро "Пролетарская" и на проспекте Ветеранов, 8 декабря случился разлив в Подъездном переулке и нашумевшая коммунальная авария на улице Есенина, где в хлынувшем из-под земли кипятке обжег ноги мужчина. Также 8 декабря мощно затопило промзону Уткина Заводь, а именно территорию завода АО "Готэк Северо-Запад".

9 декабря трубы рвало на Ленинском и Приморском проспектах, проспекте Просвещения, 10 декабря – снова на Ленинском проспекте и проспекте Просвещения рядом с улицей Симонова, а также в Подъездном переулке, где из-за разлива горячей воды провалился асфальт. 11 декабря пар окутал территорию у дома №48 корпус 1 по Дунайскому проспекту. После однодневной передышки "марафон" временно завершился тремя разливами: во дворе на Маршала Захарова, на Товарищеском проспекте и улице Салова. Правда, причиной последнего был дефект пожарного рукава, а не трубы.

(Кировский и Красносельский районы, одни из лидеров рейтинга прорывов)

Итак, за 13 дней зимы в Петербурге прорывало трубы 26 раз. Больше всего аварий случалось в зоне ответственности "Теплосети" (13 раз), чуть меньше (10) – в зоне ответственности "Водоканала". На долю ГУП "ТЭКа" пришлось три прорыва. Лидером антирейтинга прорывов стал Невский район: за 13 дней вода затапливала его улицы шесть раз. Второе место разделили Кировский и Красносельский район, где случилось по четыре аварии, третье место досталось Выборгскому и Адмиралтейскому району – в каждом из них зафиксировано по три потопа. Скромные результаты показал Приморский район – две аварии, по одному потопу пришлось на Центральный, Калининский, Московский и Василеостровский районы.

С потеплением и оттепелью череда прорывов в Петербурге приостановилась – по состоянию на 16 декабря в городе не заметили ни одного вытекания воды на поверхность. Тепло и горячая вода в домах петербуржцев продолжает на время пропадать из-за ремонтов трубопроводов, но работы связаны уже не с разливами, а с нахождением дефектов во время плановых осмотров сетей. Можно сделать вывод о том, что учащенные прорывы труб тесно связаны именно с низкими температурами. В городской "Теплосети" не смогли конкретно объяснить, почему в городе так часто прорывало трубы в период морозов. В комментарии Piter.TV специалисты упомянули лишь о том, что компания проводит диагностику, ремонт и реконструкцию теплосетей, а также гидравлические испытания в межотопительный период, чтобы снизить количество коммунальных аварий. По словам теплоэнергетиков, летом они проверили 1900 километров сетей и заменили 4,5 километров из них.

Отметим, что еще в начале этого года в Смольном заявляли о курсе на системный ремонт и восстановление теплосетей. В интервью каналу 78 Александр Беглов заявлял, что администрация планирует выделить на эти цели 7 млрд рублей. Также была обозначена задача по увеличению доли города в капитале теплоснабжающих организаций. Однако результат этой работы на практике до сих пор не заметен. В некоторых случаях от прорывов страдают люди и их имущество: можно вспомнить прорыв на "трубе Беглова", о котором "Фонтанка" писала еще в 2019 году или страшный прорыв на территории хостела, в котором погибли 5 человек.

Коллаж, карты: Евгений Рыбкин для Piter.TV