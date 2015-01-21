Петербуржцы заметили прорыв трубы на пересечении Маршала Захарова и Кузнецова

На место аварии уже приехали специалисты.

Сегодня, 4 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Кузнецова жители города заметили пар. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, прорвало трубу с горячей водой. На месте уже работают специалисты аварийной службы. По словам жильцов ближайших домов, водоснабжение и батареи пока не отключили. Подробности случившегося уточняются.

В Сети пользователи возмущаются подготовкой города к зиме. По словам петербуржцев, аварии произошли во многих районах. Так, ночью 3 декабря пар поднялся над проезжей частью на проспекте Ветеранов. Заметили горожане и аварию на набережной Фонтанки.

Некоторые комментаторы вспомнили и про проблемы с уборкой городских улиц. С юмором они прокомментировали подготовку к холодному сезону.

Специально прорывают трубы с горячей водой, чтобы не тратить деньги на уборку снега! Дмитрий Подайко, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv сообщили, что коммунальную аварию на Кораблестроителей устранили.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург