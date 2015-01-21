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Петербуржцы заметили прорыв трубы на пересечении Маршала Захарова и Кузнецова
Сегодня, 11:20
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Петербуржцы заметили прорыв трубы на пересечении Маршала Захарова и Кузнецова

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На место аварии уже приехали специалисты.

Сегодня, 4 декабря, в Красносельском районе Петербурга произошла авария. На пересечении улицы Маршала Захарова и проспекта Кузнецова жители города заметили пар. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, прорвало трубу с горячей водой. На месте уже работают специалисты аварийной службы. По словам жильцов ближайших домов, водоснабжение и батареи пока не отключили. Подробности случившегося уточняются.

В Сети пользователи возмущаются подготовкой города к зиме. По словам петербуржцев, аварии произошли во многих районах. Так, ночью 3 декабря пар поднялся над проезжей частью на проспекте Ветеранов. Заметили горожане и аварию на набережной Фонтанки.

Некоторые комментаторы вспомнили и про проблемы с уборкой городских улиц. С юмором они прокомментировали подготовку к холодному сезону. 

Специально прорывают трубы с горячей водой, чтобы не тратить деньги на уборку снега!

Дмитрий Подайко, "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ранее на Piter.tv сообщили, что коммунальную аварию на Кораблестроителей устранили.

Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: аварийная служба, маршала захарова, прорыв трубы, проспект кузнецова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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