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Коммунальную аварию на набережной Фонтанки планируют устранить к утру 4 декабря
Сегодня, 17:17
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Коммунальную аварию на набережной Фонтанки планируют устранить к утру 4 декабря

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В это же время в пострадавших зданиях должно появится отопление.

В ночь на 3 декабря у дома №93 по набережной реки Фонтанки произошла коммунальная авария. Рядом расположенный Горсткин мост целиком охватило паром. Об сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". 

Специалисты тут же прибыли на место аварии и приступили к ликвидации дефекта. В результате технологического нарушения пострадали 14 зданий, которых при необходимости организация может обогреть по резервной схеме. 

Ремонтные работы планируется завершить к 7 утра 4 декабря. В это же время подача отопления начнется в штатном режиме. 

Также из-за коммунальной аварии без отопления остались жители дома на Кораблестроителей.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Теги: горсткин мост, коммунальная авария, набережная реки фонтанки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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