Коммунальную аварию на набережной Фонтанки планируют устранить к утру 4 декабря

В это же время в пострадавших зданиях должно появится отопление.

В ночь на 3 декабря у дома №93 по набережной реки Фонтанки произошла коммунальная авария. Рядом расположенный Горсткин мост целиком охватило паром. Об сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Специалисты тут же прибыли на место аварии и приступили к ликвидации дефекта. В результате технологического нарушения пострадали 14 зданий, которых при необходимости организация может обогреть по резервной схеме.

Ремонтные работы планируется завершить к 7 утра 4 декабря. В это же время подача отопления начнется в штатном режиме.

Также из-за коммунальной аварии без отопления остались жители дома на Кораблестроителей.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"