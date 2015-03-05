Жители дома на Кораблестроителей остались без отопления из-за коммунальной аварии

Работы по устранению аварии завершатся вечером.

Ночью 3 декабря в Василеостровском районе произошла коммунальная авария, в результате которой жители остались без отопления.

Как сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", информация о прорыве трубы на улице Кораблестроителей поступила в час ночи. Предварительно, работы по устранению аварии закончатся к шести вечера. Тогда же отопление будет работать в штатном режиме.

В организации также рассказали, что в конце декабря начнется строительство временной сети на Кораблестроителей, что позволит вывести из эксплуатации изношенный трубопровод.

Накануне улица Комиссара Смирнова оказалась в пару из-за прорыва трубы.

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