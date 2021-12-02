Улица Комиссара Смирнова оказалась в пару из-за прорыва трубы

Отопление работает в штатном режиме.

Утром 2 декабря на улице Комиссара Смирнова в Калининском районе произошел прорыв трубы с горячей водой. Работы ведутся с 8 часов утра. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Дефект обнаружили у дома №3. Столб пара поднялся над проезжей частью. Участок оказался временно недоступен для движения транспорта. По данным предприятия, отопление и горячее водоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Отметим, что ровно год назад по этому же адресу проводились ремонтные работы. Тогда специалисты заменили 17 метров трубопровода.

Жителям напоминают: в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность, не приближайтесь к опасному участку.

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