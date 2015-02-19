Стало известно, что коммунальную аварию на Кораблестроителей устранили

Как рассказали в "Теплосети", рабочие заменили более двух метров ненадёжного трубопровода.

Стало известно в пятницу, 3 декабря, что коммунальную аварию на Кораблестроителей в 16:30 устранили. Сегодня ночью у дома 46 прорвало трубу. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосеть Петербурга".

Специалистам организации удалось завершить ремонт на трубопроводе с опережением сроков. Как рассказали в "Теплосети", рабочие заменили более двух метров ненадёжного трубопровода. Также они провели диагностику и подключили новый участок. Так, жильцам соседних домов вернули отопление в полном объеме.

Напомним, ночью 3 декабря в Василеостровском районе произошла коммунальная авария, в результате которой жители остались без отопления. Предварительно, работы по устранению аварии должны были закончиться к шести вечера.

Ранее улица Комиссара Смирнова оказалась в пару из-за прорыва трубы. Отопление работает в штатном режиме.

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